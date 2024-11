O posibilă repetare a alegerilor ar putea lăsa țara într-o perioadă fără conducere oficială, ceea ce ridică semne de întrebare asupra stabilității politice și administrative. Petre Lazaroiu, fost judecător al Curții Constituționale, a oferit, într-o intervenție la Realitatea Plus, o analiză pertinentă asupra implicațiilor juridice și politice ale unei astfel de situații, elucidând ce ar putea însemna pentru România absența unui președinte pe durata validării noului mandat și cine va conduce statul român până când noul președinte își va prelua oficial funcția.

Realitatea Plus: Exista posibilitatea ca acest vid constituțional sa fie cumva pus in aplicare, in sensul in care sa ramanem fara presedinte o buna perioada de timp, si care vor fi consecintele?

Petre Lazaroiu: N-as spune ca va fi un vid constitutional. Daca se anuleaza primul tur de scrutin avem ipoteza in care primul tur de scrutin va fi pe 15 decembrie, asa cum a declarat AEP, de altfel. Asta inseamna ca scrutinul se termina la 29 decembrie si apoi mai dureaza o zi doua trei pana cand se valideaza alegerea noului presedinte si va avea loc sedinta solemna a Curtii. Asta nu inseamna ca neaparat suntem intr-un vid, pentru ca pootrivit tuturor uzantelor, presedintele in functie ramane in functie pana cand noul presedinte isi preia mandatul. Faptul ca sunt cateva zile care trec peste mandtul lui Iohannis nu este nicio nenorocire.

Realitatea Plus: Este imposibil sa se renumere toate voturile in termenul stabilit, din experienta pe care o aveti dumneavoastra?

Petre Lazaroiu: Nu, si dovada este ca deja multe s-au pus pe treaba si sunt aproape de finalizare

Judecătorii CCR au amânat ședința privind anularea primului tur al alegerilor prezidențiale până pe 2 decembrie, după parlamentare