Fănel Bogos a contestat arestul preventiv pentru 30 de zile. În dosarul de corupție în care este implicat afaceristul, apar noi stenograme. După o discuție telefonică, Fănel Bogos ar fi spus că va veni la București și apoi la Galați să rezolve problema controalelor, însă își va lua sabia sau bâta, iar în ceea ce privește sancțiunile impuse, nu le va respecta. Iar dacă va tăia puii, spune el, îi va și vinde.

Înregistrările arată și că a fost la sediul Direcției Sanitar Veterinare (DSV) din Vaslui, unde a discutat cu șeful instituției, iar după o discuție mai acidă, a încercat să-l lovească cu o cană de ceai. Asta pentru că ar fi existat într-adevăr niște promisiuni că îi va anula sancțiunile contra unor sute de mii de euro.

Potrivită anchetei, acesta mai este implicat într-un sistem de trafic de influență, unde sunt implicați mai mulți oameni politici, rezerviși, dar și foști generalii ai serviciilor.