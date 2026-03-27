Consultările interne din Partidul Social Democrat privind menținerea sau retragerea de la guvernare încep astăzi, prima reuniune fiind programată la Slatina. Întâlnirea face parte dintr-o serie de discuții regionale anunțate recent de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, în contextul tensiunilor politice din interiorul partidului.

Calendarul consultărilor și posibile remanieri

Conducerea PSD analizează atât oportunitatea rămânerii la guvernare, cât și activitatea miniștrilor social-democrați. Sorin Grindeanu a precizat că performanța fiecărui ministru va fi evaluată, iar în urma acestor analize ar putea fi decise remanieri. Discuțiile regionale vor continua în perioada următoare, urmând ca o concluzie finală să fie formulată după data de 20 aprilie.

Decizia finală, după 20 aprilie

Potrivit liderului PSD, hotărârea privind poziția partidului în actuala formulă guvernamentală va fi luată abia după încheierea tuturor consultărilor. Procesul este prezentat ca unul amplu, menit să reflecte poziția organizațiilor din teritoriu și să stabilească direcția politică a partidului în perioada următoare.

