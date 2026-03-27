Viitorul Coaliției, sub semnul întrebării: PSD începe consultările care pot schimba configurația Guvernului

PSD începe consultările interne chiar la această oră, la Slatina, pentru a decide dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Actualul Guvern traversează una dintre cele mai tensionate perioade de la instalare, iar viitorul său depinde de deciziile pe care partidele din coaliție le vor lua în zilele următoare. Pe fondul conflictelor tot mai vizibile, au apărut mai multe scenarii privind o posibilă plecare a lui Ilie Bolojan din fruntea Executivului și chiar o reconfigurare completă a majorității. Printre variantele discutate în PSD se numără formarea unui guvern PSD–PNL–UDMR, alături de grupul minorităților, dar fără Ilie Bolojan la conducere, precum și scenariul în care social-democrații ies de la guvernare.

Consultările interne din Partidul Social Democrat privind menținerea sau retragerea de la guvernare încep astăzi, prima reuniune fiind programată la Slatina. Întâlnirea face parte dintr-o serie de discuții regionale anunțate recent de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, în contextul tensiunilor politice din interiorul partidului.

Calendarul consultărilor și posibile remanieri

Conducerea PSD analizează atât oportunitatea rămânerii la guvernare, cât și activitatea miniștrilor social-democrați. Sorin Grindeanu a precizat că performanța fiecărui ministru va fi evaluată, iar în urma acestor analize ar putea fi decise remanieri. Discuțiile regionale vor continua în perioada următoare, urmând ca o concluzie finală să fie formulată după data de 20 aprilie.

Decizia finală, după 20 aprilie

Potrivit liderului PSD, hotărârea privind poziția partidului în actuala formulă guvernamentală va fi luată abia după încheierea tuturor consultărilor. Procesul este prezentat ca unul amplu, menit să reflecte poziția organizațiilor din teritoriu și să stabilească direcția politică a partidului în perioada următoare.

