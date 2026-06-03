Victorie pentru producătorii locali: Senatul a adoptat proiectul AUR privind Asociațiile de Sprijin Comunitar

Proiectul de lege al AUR privind reglementarea Asociațiilor de Sprijin Comunitar (ASC), inițiat de deputatul Laura Gherasim, a fost adoptat de Senatul României și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional. Inițiativa legislativă creează cadrul necesar pentru dezvoltarea unor parteneriate directe între producătorii agricoli și consumatori, cu scopul de a sprijini agricultura locală și de a încuraja consumul de produse românești.

Prin acest proiect de lege, micii producători vor avea posibilitatea de a colabora direct cu grupuri de consumatori, reducând dependența de lanțurile de distribuție și de intermediari.

„Astăzi este una dintre acele zile care îți confirmă că merită să crezi într-o idee și să lupți pentru ea. Legea pe care am inițiat-o, împreună cu colegii mei din AUR, privind Asociațiile de Sprijin Comunitar, a fost adoptată de Senatul României.

Este o lege care îi aduce mai aproape pe producătorii locali și pe consumatori, o lege care susține agricultura locală, încrederea și solidaritatea din comunitățile noastre”, a declarat deputatul AUR Laura Gherasim.

Deputatul AUR Laura Gherasim a subliniat că adoptarea proiectului poate avea un impact important în comunitățile rurale, oferind micilor producători mai multe oportunități de dezvoltare și de valorificare a produselor locale.

„Mă bucur cu atât mai mult cu cât mă gândesc la județul Vaslui, la oamenii care muncesc pământul, la micii producători care duc mai departe tradiția și care au nevoie de șanse reale pentru a-și valorifica munca. Cred că această lege poate deschide oportunități importante pentru comunitățile noastre și poate păstra mai multă valoare aici, acasă.

Le mulțumesc tuturor celor care au susținut această inițiativă și tuturor celor care cred că România se construiește prin comunități puternice, prin muncă și prin respect față de cei care produc.

Astăzi este o zi bună pentru producătorii români, pentru consumatori și pentru comunitățile locale. Iar pentru vasluieni, sper ca această lege să însemne mai multe oportunități, mai multă încredere în propriile forțe și încă un motiv să creadă că munca lor merită susținută și respectată”, a precizat deputatul AUR.

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