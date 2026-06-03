Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la finalul anului. Anunțul făcut de Tanczos Barna

Sursă: Realitatea.net

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat miercuri că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului 2026.

Potrivit acestuia, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat, la propunerea UDMR, continuarea măsurii, care în prezent este valabilă până la 30 iunie.

Tanczos Barna: „Familiile să poată cumpăra produsele esențiale la prețuri mai mici”

Ministrul interimar al Agriculturii a transmis că măsura trebuie menținută atât timp cât inflația continuă să afecteze bugetele familiilor.

„Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârşitul anului. UDMR a susţinut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflaţia ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menţinută”, a scris Tanczos Barna pe Facebook.

Acesta a precizat că măsura a fost aprobată în Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților și urmează să ajungă în plen.

„Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creşterii preţurilor la alimentele de bază. Le mulţumesc colegilor deputaţi UDMR şi membrilor comisiei pentru sprijinul acordat! Sper ca şi plenul Camerei Deputaţilor să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra şi în continuare, până la sfârşitul anului, produsele alimentare esenţiale la preţuri mai mici”, a mai transmis ministrul.

Ce produse sunt incluse în plafonare

Măsura se aplică pentru mai multe produse alimentare de bază, printre care pâinea albă simplă, laptele de consum, făina, mălaiul, ouăle, uleiul de floarea-soarelui, carnea de pui și de porc, zahărul, untul și smântâna. Pe listă se află și legume și fructe proaspete vrac, precum roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei, mere, pere, prune și struguri. În prezent, plafonarea adaosului comercial este valabilă până la data de 30 iunie 2026.