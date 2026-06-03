Darius Vâlcov scapă de închisoare. Tribunalul Vrancea a decis liberarea condiționată a fostului ministru

Sursă: Realitatea.net

Fostul ministru de Finanțe și fost primar al Slatinei, Darius Vâlcov, va fi eliberat din închisoare, după o decizie definitivă pronunțată miercuri de Tribunalul Vrancea.

Instanța a admis contestația formulată de Darius Vâlcov și a anulat decizia anterioară a Judecătoriei Focșani, care îi respinsese cererea de liberare condiționată. Darius Vâlcov executa pedeapsa în așa-numitul „dosar al tablourilor”. Pe 4 mai 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și operațiuni de spălare de bani.

Procurorii au susținut că fostul ministru ar fi folosit bani proveniți din fapte de corupție pentru achiziționarea unor bunuri de lux, inclusiv lucrări de artă. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit aproximativ 170 de tablouri și alte bunuri de valoare, unele ascunse în pereți falși, potrivit rechizitoriului.

A fugit în Italia înainte de condamnarea definitivă

Cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței definitive, Darius Vâlcov a plecat din România și s-a stabilit în Italia. Autoritățile române au emis atunci un mandat de executare și au început procedura de urmărire internațională. Ulterior, fostul ministru a fost localizat și reținut în Italia, apoi extrădat în România în vara anului 2023. După aducerea în țară, acesta a fost încarcerat pentru executarea pedepsei.

Pedeapsa i-a fost redusă în 2025

În noiembrie 2025, Înalta Curte a decis reducerea pedepsei lui Darius Vâlcov de la șase la cinci ani de închisoare, în urma unei căi extraordinare de atac. Pe perioada detenției, fostul ministru a formulat de mai multe ori cereri de liberare condiționată. Pe 3 iunie 2026, Tribunalul Vrancea a decis definitiv eliberarea condiționată a lui Darius Vâlcov.

„În baza art. 100 din Codul penal, admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Vâlcov Darius Bogdan. Dispune liberarea condiționată a condamnatului Vâlcov Darius Bogdan din pedeapsa de 5 ani închisoare (...)”.

Instanța a mai decis:

„Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului de sub puterea mandatului de executare nr. 3758 din 04.03.2026, emis de Tribunalul București – Secția I Penală, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză”.

Hotărârea pronunțată de Tribunalul Vrancea este definitivă.