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Politica· 1 min citire
Dan Barna: „USR nu va susține un guvern dictat de PSD!”
3 iun. 2026, 14:05
Dan Barna
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Dan Barna a subliniat că USR nu va susține un Guvern în care PSD își va păstra influența. Declarația fostului președinte USR vine în contextul în care președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze noul premier al României.
Dan Barna: „USR analizează orice variantă de guvernare, fără PSD!”
Potrivit lui Barna, partidul nu va accepta o formulă în care PSD continuă să controleze deciziile importante din administrație.
Întrebat despre posibilitatea susținerii unui Guvern condus de Eugen Tomac, aceasta a declarat că USR este dispus să analizeze orice variantă de guvernare, dar fără social-democrați.
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