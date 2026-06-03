Dan Barna: „USR nu va susține un guvern dictat de PSD!”

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

Dan Barna a subliniat că USR nu va susține un Guvern în care PSD își va păstra influența. Declarația fostului președinte USR vine în contextul în care președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze noul premier al României.

Dan Barna: „USR analizează orice variantă de guvernare, fără PSD!” Potrivit lui Barna , partidul nu va accepta o formulă în care PSD continuă să controleze deciziile importante din administrație. Întrebat despre posibilitatea susținerii unui Guvern condus de Eugen Tomac, aceasta a declarat că USR este dispus să analizeze orice variantă de guvernare, dar fără social-democrați.

Mai multe articole despre dan barna