PSD-PNL-USR-UDMR au votat împotriva sprijinului pentru elevii români excepționali care participă la concursurile internaționale

Proiectul de lege promovat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru completarea Legii Educației nr.1/2011, în vederea instituirii posibilității finanțării de la bugetele locale și de stat a cheltuielilor privind transportul și cazarea elevilor care participă la concursuri internaționale a fost respins miercuri, în ședința de plen a Camerei Deputaților, cu un număr de 218 de voturi.

Majoritatea parlamentară PSD-PNL-USR-UDMR a votat pentru respingerea inițiativei legislative care ar fi scutit părinții elevilor cu un potențial excepțional în domeniul științelor exacte, a creativității tehnice, a creației literare sau în alte discipline, de costurile care deseori depășesc posibilitățile financiare ale familiilor acestor tineri.

Deputatul AUR Dumitrina Mitrea a condamnat în plenul Camerei Deputaților votul partidelor care au respins proiectul de lege.

„Din păcate așa este respinsă o propunere legislativă foarte bună. Este respinsă pentru că se plimbă mulți ani prin Parlament și o coaliție de guvernare care a guvernat România de 35 de ani a fost în stare să ajungă la concluzia că această propunere legislativă trebuie respinsă”, a declarat deputatul AUR.

Dumitrina Mitrea a demontat falsele narațiuni ale partidelor guvernamentale care insinuează că AUR nu are soluții și nu sprijină elevii români.

„Diferența dintre AUR și dumneavoastră este că parlamentarii AUR au donat pentru 11 copii excepționali de la Neamț, le-au cumpărat biletele de avion și au ajuns la NASA să-și prezinte proiectul cu care au câștigat medalia de aur, în timp ce dumneavoastră nu v-ați donat nici măcar o zi de diurnă pentru acești copii”, a mai spus Dumitrina Mitrea.

Potrivit proiectului de lege, adoptarea legii ar fi oferit posibilitatea de a fi suportate de către stat inclusiv cheltuielile în ceea ce privește participarea la festivitățile de prezentare a proiectelor câștigătoare sau de premiere și a cel mult două persoane adulte care îi însoțesc.

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