USR nu merge cu un nume, în primă fază, dar dacă nu se ajunge la consens în urma discuțiilor, vor nominaliza oameni ca: Dacian Cioloș, Cristian Ghinea, Cătălin Drulă sau Dan Barna.

Potrivit surselor, aceștia ar putea condiționa reîntoarcerea în Coaliție de desființarea Secției Speciale.

USR va fi față în față cu președintele Klaus Iohannis începând cu ora 14.00.

Președintele USR - Dacian Cioloș spune că speră ca „președintele să își asume rolul constituțional și să vină cu o soluție. Avem nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai repede. Din punctul nostru de vedere, coaliția se poate reface fără Florin Cîțu. Avem încă un protocol al coaliției. Se poate ajunge rapid la o soluție”.

În același timp, Cioloș a declarat, duminică, la Realitatea PLUS, că Florin Cîțu a ezitat să poarte discuții despre varianta de luni a liberalilor pentu viitorul premier desemnat, astfel încât se așteaptă la un posibil plan, sprijin între PNL și PSD: „Eu am încercat să stabilesc o legătură cu dl președinte Florin Cîțu, să văd ce au de gând. Urma să revină dânsul pentru o întâlnire eventual în doi sau eu i-am propus chiar în trei, împreuna cu dl Kelemen Hunor, ca să avem un prim schimb de opinii. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Probabil că PNL nu are încă o viziune clară despre cum vrea să abordeze aceste consultări sau au un alt plan pe care nu l-au dezvăluit”.