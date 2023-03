Udrea: Mi s-a și spus că dl. Videanu a sărbătorit arestarea mea la câteva zile cu șampanie. Eu ii doresc tot binele, chiar tuturor colegilor le doresc să fie bine. Eu n-am o problema ca ei sunt ...



A. Alexandrescu: De unde știți ca a sărbătorit arestarea dvs ?

E. Udrea: De la persoane care erau de fața și au auzit discuțiile.

A. Alexandrescu: Dar de ce s-ar bucura Videanu că ați fost condamnata?

E. Udrea: Nu știu, va trebui să-l întrebăm pe dânsul daca are vreun motiv de bucurie ca eu sunt in pușcărie.

A. Alexandrescu: l-ați deranjat cu ceva? L-ați supărat cu ceva, i-ați încurcat afacerile?



E. Udrea: Nu. Cred ca afacerile nu i le-am încurcat. Ma rog. Nu știu. O sa vedem, nu fac speculații. Adică pe mine nu mă interesează, dânsul are o problemă cu asta. Tot in presa am citit că dânsul bea șampania aceea nu singur, ci chiar in prezenta unei doamne judecător, mie mi se pare extrem de nepotrivita situația, daca așa s-a întâmplat, pentru că doamna judecător este din dosarul lui de la Înalta Curte. Vorbesc de dna. judecător Alina Ilie, nu mă feresc să-i dau numele, dansa cred ca a si ieșit la pensie, care apare in toate dosarele lui Videanu, cunoscându-l bine, probabil si-a dat seama că e nevinovat si l-a si achitat.