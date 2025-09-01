Tensiuni în Coaliție înainte de asumarea răspunderii. Sedința de guvern, amânată de două ori, până la ora 17:00. Bolojan nu renunță la CASS pentru mame, veterani și călugări

Partidele din Coaliție au o serie de divergențe punctuale
Haos în coaliția de guvernare cu doar câteva ore înainte ca Executivul să își asume răspunderea pe cele 5 pachete de măsuri de austeritate, programate pentru această seară. Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, partidele au venit cu o serie de amendamente care urmează să fie analizate într-o ședință de guvern convocată înaintea votului din Parlament. Aceleași surse au indicat faptul că premierul Bolojan ar fi acceptat eliminarea scutirii multinaționalelor de plata impozitului pe cifra de afaceri, dar a respins vehement ideea scutirii de la plata CASS a unor categorii sociale precum proaspetele mame, veteranii și călugări.

Ședința de guvern, anunțată inițial pentru ora 16:00, amânată apoi cu 30 de minute și ulterior cu alte 30, până la ora 17:00, semn că negocierile interne sunt încă în desfășurare. De asemenea, ședința plenului reunit, în cadrul căreia guvernul își va asuma oficial răspunderea pentru pachetele de reforme, este programată să înceapă la ora 19:00.

Consultări separate în partide

Înaintea ședinței de guvern, au loc întâlniri interne în fiecare partid din Coaliție. La PSD, președintele interimar Sorin Grindeanu le prezintă colegilor de partid concluziile discuțiilor purtate între liderii Coaliției, precum și poziția formațiunii față de amendamentele propuse.

Ședințe similare se desfășoară în paralel și la celelalte partide din Coaliție — PNL, USR și UDMR — fiecare încercând să-și consolideze poziția înainte de votul decisiv.

Cele cinci pachete de măsuri includ reduceri de cheltuieli, restructurări instituționale și modificări fiscale, care au stârnit nemulțumiri atât în rândul partidelor, cât și în societatea civilă. Asumarea răspunderii de către guvern, fără dezbatere parlamentară, este considerată de unii lideri politici o soluție riscantă, mai ales în contextul fragilității actuale a Coaliției.