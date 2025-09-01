Ședința de guvern, anunțată inițial pentru ora 16:00, amânată apoi cu 30 de minute și ulterior cu alte 30, până la ora 17:00, semn că negocierile interne sunt încă în desfășurare. De asemenea, ședința plenului reunit, în cadrul căreia guvernul își va asuma oficial răspunderea pentru pachetele de reforme, este programată să înceapă la ora 19:00.

Consultări separate în partide

Înaintea ședinței de guvern, au loc întâlniri interne în fiecare partid din Coaliție. La PSD, președintele interimar Sorin Grindeanu le prezintă colegilor de partid concluziile discuțiilor purtate între liderii Coaliției, precum și poziția formațiunii față de amendamentele propuse.

Ședințe similare se desfășoară în paralel și la celelalte partide din Coaliție — PNL, USR și UDMR — fiecare încercând să-și consolideze poziția înainte de votul decisiv.

Cele cinci pachete de măsuri includ reduceri de cheltuieli, restructurări instituționale și modificări fiscale, care au stârnit nemulțumiri atât în rândul partidelor, cât și în societatea civilă. Asumarea răspunderii de către guvern, fără dezbatere parlamentară, este considerată de unii lideri politici o soluție riscantă, mai ales în contextul fragilității actuale a Coaliției.