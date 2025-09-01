Deși în Pachetul II de măsuri fiscale ar fi urmat să fie inclusă și prevederea eliminării impozitului minim pe cifra de afaceri, PSD a venit cu un amendament pentru păstrarea acesteia, argumentând că este o sursă importantă de venituri și un instrument de echitate fiscală.

Pe de altă parte, unii analiști fiscali au argumentat că, teoretic, înlocuirea impozitului cu o taxă pe cheltuieli sensibile — precum consultanță, management sau proprietate intelectuală — ar putea aduce mai mulți bani către bugetul, însă eficiența acestei metode este discutabilă.

Taxa, introdusă în 2023 și aplicabilă din 2024, vizează firmele cu venituri de peste 50 de milioane de euro, obligându-le la o taxă de 1% din cifra de afaceri, chiar și în situația în care ar raporta pierderi.

În prima jumătate a anului 2024, ANAF a colectat peste 2 miliarde de lei din această taxă.