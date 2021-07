„Se aprind pasiuni. Cei care au mai puțină experiență iau decizii ce par pripite. O să trecem de alegeri și nu vor mai fi mai multe echipe în PNL. Premierul este și ministru de Finanțe. Din moment ce și-a asumat remanierea, și-a asumat și conducerea Ministerului de Finanțe.

Din punctul de vedere PNL, Alexandru Nazare și-a făcut treaba, nu e niciun dubiu. Dacă are alte date Florin Cîțu ne va spune la viitoarea întrunire de partid. Momentan nu ne-a spus. Probabil că are mai multe informații din guvern, de la minister. Înțelegem decizia în logica tensiunilor de vară, am trecut prin alegeri mai intense. Pasiunile trec, noi tot în partid rămânem.

Nu trebuie uitat că un guvern se bazează pe majoritatea parlamentară, iar atunci când lumea nu înțelege de ce se fac schimbări, apar tensiuni. Nici colegii de la USRPLUS nu au fost de acord și nici conducerea PNL nu este de acord cu decizia premierului”, a declarat Stamule.