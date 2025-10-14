O parte dintre liderii politici susțin că acest pachet ar putea fi adoptat în ședința de Guvern din această săptămână, asta dacă se va ajunge la un consens în ședința Coaliției de astăzi.

Este însă greu de crezut că până joi ar reuși liderii Coaliției să vină cu o formă finală a acestui proiect. Cel mai probabil săptămâna viitoare ar fi cel mai curând că am putea vedea acest pachet adoptat, dacă se va ajunge la o înțelegere.

Pe masă se află și acea reformă în administrație locală, care a dus la un blocaj în Coaliție și despre care se discută mai bine de două luni.

Pe această temă sunt tensiuni chiar mai mari pentru că vedem mesaje venite inclusiv din teritoriu și inclusiv din PNL pe tema acestei reforme. Spre exemplu, o parte dintre primarii liberali îl criticau pe Ilie Bolojan, o parte i-au cerut chiar să plece acasă, iar o parte îi cereau să ia mai repede o decizie, însă una care să țină cont și de părerea aleși locali.

Există, deci, în continuare tensiuni în Coaliție pe această temă. Social-democrații insistă pe ideea ca primarii să aleagă dacă să dea afară din angajați sau dacă să taie din cheltuieli. Spre exemplu, chiar și din cheltuielile cu salariul ar fi o variantă discutată. Nu s-a ajuns, timp de două luni, la un consens pe această temă, deși pozițiile au rămas aceleași.

Astăzi, la ora 14.00, liderii se reunesc din nou în speranța că de această dată unul dintre ei va reuși să dea înapoi, astfel încât să se ajungă la o înțelegere.