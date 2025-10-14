USR nu exclude un candidat comun cu PNL. PSD amenință că pleacă

Social democrații vin cu o condiție clară: aceștia spun că alegerile pot fi organizate chiar și anul acesta, însă cu condiția să existe doar două variante: fiecare partid să aibă câte un candidat propriu, fie toate partidele să vină cu un singur candidat. Nu există varianta în care doar o parte dintre partidele din coaliție, spre exemplu, să meargă cu un candidat comun.

Această condiție vine în contextul în care cei din USR au dat de înțeles că nu exclud varianta unui candidat comun între USR și PNL, și de altfel, în trecut au existat declarații pe această temă în care cei din USR spuneau că Cătălin Drulă ar putea fi un bun candidat pentru acest scenariu.

Social democrații spuneau că nu-și doresc să fie izolați în coaliție, nu cred că este corect ca o parte dintre partide să facă o alianță electorală, în timp ce ei să fie lăsați pe dinafară și tocmai de aceea au venit cu această condiție.

Sunt tensiuni și pentru că de partea cealaltă, cei din USR insistă ca alegerile să fie organizate la finalul lunii noiembrie. Pentru ca acest lucru să se întâmple, asta ar însemna ca în ședința coaliției de astăzi să existe o înțelegere pe data alegerilor, dar și pe felul în care se va candida, având în vedere că există această condiție impusă de social democrați.