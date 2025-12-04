Potrivit exemplelor prezentate, mai multe filmări realizate de Pro Infrastructura pe șantiere importante – precum A0 Centura Bucureștiului, A1 sau Drumul Expres DX12 – ar fi fost urmate, la intervale foarte scurte de timp, de emiterea unor facturi de către constructori către compania de stat responsabilă de plăți. În unele cazuri, diferența dintre publicarea materialelor video și depunerea facturilor a fost de doar o zi.

Mihai Belu solicită clarificări directe din partea fostului ministru al Transporturilor, cerând să se explice cine a finanțat filmările realizate de ONG pe șantierele companiilor care primesc bani publici și dacă a existat vreo legătură între aceste acțiuni de promovare și decontările lucrărilor. El subliniază că verificările complete ar trebui realizate de instituțiile statului, pentru a lămuri orice suspiciune rezonabilă.

Deocamdată, Cătălin Drulă nu a oferit un răspuns public detaliat la aceste acuzații.