Tensiuni foarte mari în Coaliție, chiar în timpul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, tensiuni în cadrul cărora s-a pronunțat inclusiv cuvântul "anticipate". Mai exact, se discută iarăși despre posibilitatea unor alegeri anticipate în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere în Coaliție.

Există, în continuare, nemulțumiri în partidele care formează actuala Coaliție guvernamentală. Mai exact, sunt voci care spun că Ilie Bolojan nu ține cont, în continuare, de părerile partenerilor. Dacă acest lucru va continua să se întâmple, s-ar putea ajunge atunci la anticipate.

Mai există, de asemenea, nemulțumiri legate și de activitatea de până acum a ministrului de Finanțe, mai spun sursele citate. Aceleași surse spun și că - în ceea ce privește numirile la șefia Serviciilor secrete - acestea cel mai probabil că nu se vor face în perioada imediat următoare, asta deși existau așteptări ca în urma discuției de astăzi, de la Cotroceni, să se vină cu propuneri de nume.

Sursele spun că este, mai degrabă, posibil ca numele să vină din partea partidelor din Coaliție și nu a lui Nicușor Dan, iar președintele să aleagă din aceste variante. PSD ar urma să obțină, astfel, șefia SIE, iar cei de la PNL să rămână cu Serviciul Român de Informații.