Liderii partidelor din coaliţia de guvernare au fost invitaţi, marţi, la discuţii la Cotroceni de către preşedintele Nicuşor Dan, printre temele abordate fiind şi cea legată de reforma din administraţia publică, care a iscat tensiuni în coaliţie.

Întâlnirea va începe la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. La discuţii va fi prezent şi premierul Ilie Bolojan, lider al PNL.

”Bineînţeles că, după începerea sesiunii parlamentare, era şi cazul să se întâlnească preşedinţele cu liderii Coaliţiei. E absolut firesc să se întâmple acest lucru, nu e nimic rău. Şi da, preşedintele e mediator, dacă trebuie să medieze ceva... în acest moment, nu trebuie speculat. Această întâlnire este o întâlnire absolut normală la începutul sesiunii parlamentare şi dacă nu ar fi fost acea situaţie cu asumarea pe autorităţile locale şi centrale, era nevoie de o astfel de întâlnire”, a declarat, luni, Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a recunoscut că sunt necesare unele clarificări în privinţa disponibilizărilor care se vor face în administraţia locală şi centrală şi că e nevoie de două sau trei săptămâni pentru o analiză.

”Susţinem acele măsuri care trebuie incluse în asumarea pe administraţia locală şi centrală, dar e nevoie de timp, de două săptămâni, de trei săptămâni, din mai multe motive. Cifrele trebuie clarificate, fiindcă raportările nu erau la fel. Pe de altă parte, comunicarea a fost greşită când unii au vorbit de 20 la sută (disponibilizări – n.r.), alţii de 40 la sută. De fapt, nu e vorba nici de 20, nici de 40 sau 45 la sută, fiindcă noi vorbim de posturi ocupate. Dacă vorbim despre posturi ocupate, atunci se vorbeşte în cel mai rău caz de 13 la sută”, a afirmat Kelemen Hunor.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu vede rostul acestei întâlniri și că în coaliție nu este vreun conflict.

"Nu e niciun conflict. Eu nu aș privi în acest mod lucrurile, dar, de fiecare dată, discuțiile și informările pe care le face președintele sunt binevenite, nu văd de ce nu și de data aceasta să aibă loc o asemenea informare", a afirmat Grindeanu, la Parlament.

Întrebat în legătură cu faptul că sunt două partide care spun că ies de la guvernare, PSD și PNL, Grindeanu a precizat că PSD nu a spus că iese de la guvernare.

"Am fost în acea ședință, am spus și când am ieșit din acea ședință cum se iau deciziile în Partidul Social Democrat. Atunci când vom ajunge, sper să n-ajungem în acea situație, vom lua deciziile respective. Astăzi nu este cazul", a adăugat Grindeanu.

El a menționat că PSD este partid serios și că, în momentul în care a intrat în această Coaliție, își păstrează statutul de membru.

"Când intri într-o Coaliție, am luat o decizie, am luat acea decizie consultând baza partidului, aproape 5.000 de oameni. Dacă cumva, prin absurd, ajungem să facem asemenea mutări, tot în același mod se ia decizia, nu cum i se pare unuia sau altuia. Al doilea lucru: PSD este partid serios. În momentul în care a intrat în această Coaliție, își păstrează statutul de membru în această Coaliție și facem tot ceea ce putem să mergem înainte", a mai spus Grindeanu.