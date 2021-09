Liderul PSD spune că formațiunea pe care o conduce vrea alegeri anticipate.

"Nu, nu vom face propunere de premier. Opțiunea noastră e clară, vrem alegeri anticipate", a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta a mai spus că, cel mai probabil, președintele Klaus Iohannis îl va numi tot pe Florin Cîțu în fruntea Guvernului.

Totodată, Ciolacu a susţinut că "voturile PSD-ului nu sunt nici de vânzare şi nici nu o să se încline în faţa unui şantaj, indiferent în faţa cărei personalităţi politice sau ce funcţie politică trecătoare are cineva în statul român”.

El a explicat că PSD a aşteptat decizia CCR pentru ca Guvernul condus de Florin Cîţu să nu cadă prin moţiune, după care să fie repus în funcţie în urma constatării conflictului de către Curtea Constituţională.

"Când eşti amator la guvernare, eşti amator şi când faci o moţiune de cenzură. Noi le-am spus de la început: măi oameni, aveţi grijă când faceţi o moţiune de cenzură. Nu poţi să vii cu o moţiune de cenzură îndreptată împotriva unei singure persoane din Guvern. La Constituţie spune foarte clar: ataci Guvernul în integralitatea sa. Eu am înţeles jocul de la început şi şantajul făcut mai ales asupra PSD-ului, nu a mea, personal.

Voturile PSD-ului nu sunt nici de vânzare şi nici nu o să se încline în faţa unui şantaj, indiferent în faţa cărei personalităţi politice sau ce funcţie politică trecătoare are cineva în statul român. Am zis că aşteptăm decizia CCR-ului. Am promis că votăm orice moţiune care ajunge în Parlament. Şi de atunci nu ne-am schimbat cu nimic”, a declarat preşedintele PSD.

El a menţionat că se referă la USR atunci când vorbeşte despre a fi "amator” la guvernare.

"Dacă noi nu am fi depus moţiune şi am fi mers după amatori şi am fi introdus moţiunea lor la vot, până să vină lămuririle de la CCR, ne trezeam că domnul Cîţu era trântit, pica Guvernul, pe urmă ataca din nou la CCR şi pe urmă îl puneau la loc prim ministru, fiindcă a fost conflict de natură constituţională”, a mai afirmat liderul PSD.