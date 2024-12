"Un sef de sindicat spunea la televiziunea B1 că regretă faptul ca m-a sustinut in primul tur, spunea ca nu intelege cum voi rezolva eu pensiile militarilor, si ele gresit calculate. Simplu, ma mut in Guvernul Romaniei si pun pe masa in fiecare zi acelasi subiect pana se rezolva.

Simplu, nu voi sta plecat ca Iohannis peste mari si tari pentru ca presedintele poate sta in Parlament oricat este nevoie pentru popor. Dorm in Palatul Victoria daca este nevoie pana vad dreptatea facuta in interesul oamenilor. Faptul ca dvs nu stiti cum se poate rezolva o situatie de genul nu inseamna ca nu exsita solutii, dar asta tine de propria strategie pe care nu o voi dezvalui doar ca sa fiti dvs fericit. Unde mai e surpriza? Actuala guvernare ce a rezolvat in afara de datorii permanente? Eu am promis ca o voi face si asa va fi. Iohannis si Ciolacu nici nu v-au mentionat in discutii, problema sunt eu care proimit ca rezolv problema pensiilor? Cred ca ar trebui sa fiti mai aservit dle sef de sindicat. Va pot spune in schimb de ce nu vor sa rezolve problema pentru ca vor banii pentru pensii speciale, nu pentru militari sau pentru cei carora au gresit aproape voit recalcularea.

La fel, tot la B1 TV, cineva imi recomanda sa ma arunc de pe un bloc ca am datorii la diverse grupuri de interese si doar asa pot scapa. La astfel de indemne s-a ajuns la B1 TV, desigur, nici pentru ei nu exista CNA. Nu am nicio datorie, de niciun fel, dar am o datorie morala si legala fata de poporul meu, fata de toti oamenii din aceasta tara, atat fata de cei care m-au votat, cat si de cei care nu m-au votat. Si fata de unii si ceilalti.

Mai am o completare, de ce se tot discuta legat ca mi se poate bloca candidatura in cazul unor noi alegeri? De ce? De ce sa fiu blocat? Pentur ca oamenii vor sa veteze liber? Sa facem asa cum a spus o trompeta sorosista azi, nu ii voi da numele doamnei, haideti sa revenim la dictatura, sa se aleaga partidul unic si presedintele si tot ce misca, iar noi sa stam sa aplaudam ca pe vremuri si atat. Culmea este ca pe mine ma acuzau toti jurnalistii de partid ca voi intoarce Romania in comunism, dar asta se intampla din partea lor si este ridicol. De 2 luni vad ca eu sunt doar pretextul acestor miscari, sistemul asta face, ne intoarce in timp, in frica, in lipsa drepturilor, in fabricarea de probe false. Incetati sa ai induceti ceasta idee ca se poate bloca candidatura.



Ce am facut concret ca sa va ganditi la asa ceva? Vad doar acuzatii, nu vad probe, nu vad ce am facut gresit", a declarat Georgescu.