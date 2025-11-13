„I-am transmis, astăzi, prim-ministrului Alexandru Munteanu, susținerea pe care România o are, fără echivoc, pentru o aderare accelerată a Republicii Moldova la UE și începerea, de îndată, a negocierilor pe capitole”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Liderul social-democrat a subliniat că sprijinul politic presupune dialog constant cu partidele proeuropene de la Chișinău, colaborare între Parlamentele celor două țări, consolidarea relațiilor între administrațiile locale și creșterea prezenței companiilor românești în Republica Moldova.

Referindu-se la contextul regional, Grindeanu a arătat că războiul din Ucraina a evidențiat fragilitatea zonei, motiv pentru care România susține întărirea capacităților administrative și de apărare ale Republicii Moldova, prin parteneriate cu Uniunea Europeană, NATO și România.