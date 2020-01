Sorin Grindeanu: ”PSD a fost transformat într-un partid nefrecventabil, diabolizat”

2020-01-26 17:32:32 Aurel Dan

Domnule Sorin Grindeanu foarte buna observația dumneavoastră! Îmi aduc aminte cum ați fost nominalizat prim ministru de către fostul președinte Liviu Dragnea și apoi sa rememoram cum s-a reușit aceea “ performanța” de a cădea propriul guvern PSD! Așa ceva a fost de noaptea minții și de aici a plecat scaderea in sondaje a partidului social democrat de la acel incredibil 43% la circa 30% . Toate luptele interne in partid NU au făcut bine , apoi mulți șefi de filiale s-au crezut puși in viața , iarăși o mare greșeală! Forța partidului trebuie sa provină din forța membrilor de partid X-a șeful de filiala sa înțeleagă cu nu el este forța ci grupul membrilor ori acest lucru nu s-a înțeles. Dacă s-ar fi înțeles acest lucru PSD NU PIERDEA LA EUROPARLAMENTARE!!!!! Iar la alegerile prezidențiale NU S-A ÎNȚELES DE FOSTA CONDUCERE CA NU POȚI SA NUMEȘTI O PERSOANA DIN RÂNDURILE PSD CARE S-AȘA NU ERA POPULARĂ IN RÂNDURILE ROMANILOR! Greșeală enorma