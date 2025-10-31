Întrebat despre îngrijorările mediului de afaceri, care se teme că majorarea salariului minim ar putea duce la închiderea unor IMM-uri, Grindeanu a afirmat că discuția nu trebuie purtată exclusiv din perspectiva angajatorilor. „Trebuie să vedem și cealaltă perspectivă: ca oamenii să fie plătiți după munca lor, conform regulilor Uniunii Europene”, a punctat liderul PSD.

Acesta a amintit și de reuniunea Comitetului Tripartit, unde patronatele, sindicatele și Guvernul au discutat acest subiect, însă decizia finală a fost amânată pentru luna noiembrie. Înainte de a lua o hotărâre, Guvernul așteaptă un raport privind impactul bugetar al măsurii, precum și o informare din partea comisarului european Roxana Mînzatu privind obligațiile României pe plan european.

Grindeanu a avertizat că neaplicarea Directivei ar putea expune România riscului unui infringement: „Ne-am angajat la niște lucruri în Uniunea Europeană”. El a dat exemplul Germaniei, care a majorat salariul minim chiar în condiții economice dificile.

Liderul PSD a concluzionat că o decizie responsabilă trebuie să ia în calcul toate perspectivele – atât pe cea a angajatorilor, cât și pe cea a angajaților.