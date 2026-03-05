Sorin Grindeanu îl acuză pe Bolojan de favorizarea profiturilor externe: "A luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați"

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îl acuză dur pe premierul Ilie Bolojan că ar fi luat miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați. Potrivit social-democratului, premierul ar fi luat o decizie care ar fi permis marilor companii să scoată mai ușor profitul din România, după ce ar fi renunțat la o măsură menită să limiteze acest fenomen.

„Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați. Iar acum ne cere să fim ‘responsabili’ când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului”, a transmis Sorin Grindeanu pe pagina sa de socializare.

Mai multe articole despre sorin grindeanu , bolojan , multinationale