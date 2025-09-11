Sorin Grindeanu, despre asasinarea activistului american Charlie Kirk: Este un act abominabi

”Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil. Nu trebuie să tolerăm niciodată ura, iar ideologia nu trebuie să justifice niciodată cruzimea. Rugăciuni pentru familia sa”, a scris, joi, Soriin Grindeanu, pe reţeaua X.

Charlie Kirk (31 de ani), fondator al Turning Point USA, a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025, în timp ce ținea un discurs la Utah Valley University. Glonțul l-a lovit în zona gâtului, iar ulterior a murit la spital. Se crede că atacatorul a tras de pe acoperișul unei clădiri universitare, de la aproximativ 180-200 de metri distanță.

În prezent, nu există un suspect oficial care să se în custodia poliției. Două persoane au fost reținute pentru audieri, dar au fost ulterior eliberate. Din câte se pare, autoritățile au un „person of interest”, însă identitatea acestuia nu a fost confirmată. Ancheta se bazează pe imagini video, înregistrări de pe telefoane și mărturii.

În convorbirile poliției, persoana de interes a fost descrisă ca purtând echipament tactic, mască, cască și o armă lungă. Guvernatorul Utah, Spencer Cox, a numit atacul „un asasinat politic”.