Că autorității au descris un suspect purtând echipament tactic negru, inclusiv cască, mască, posibil vestă tactică și o armă de foc lungă, purtând și ochelari aviator. Această persoană de interes a fost inițial reținută, dar ulterior eliberată după interogare, deoarece nu au existat dovezi suficiente pentru acuzații.

Deși au existat rapoarte inițiale confuze, potrivit cărora suspectul ar fi fost arestat, ulterior oficialii au confirmat că nu există în prezent un suspect identificat sau reținut pentru acuzații directe legate de împușcare. Ancheta este încă în desfășurare cu ofițerii local, Departament de Siguranță din Utah și FBI. Locul și modul atacului - se crede că focul a fost tras dintr-o clădire de pe acoperiș, de la aproximativ 200 de metri distanță față de scena evenimentului. În momentul atacului erau în jur de 3.000 de persoane la eveniment.

Charlie Kirk este supraviețuit de soția sa, Erica Franzwe, și cei doi copii mici ai lor. Organizația sa, Turning Point USA, a transmis un mesaj în care cere respect, rugăciune pentru familie și recunoașterea demnității în acest timp dificil. Soția și familia cer intimitate și spațiu în aceste momente.

Bineînțeles că au fost și măsuri luate și reacții oficiale care au apărut imediat. Universitatea Utah Valley a închis campusul temporar, a suspendat clasele și a cerut celor de pe campus să fie evacuați sau să rămână în siguranță până când autoritățile vor putea să asigure securitatea. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox și aici oficiali au promis că vinovații vor fi găsiți și aduși în fața justiției. Și președintele Donald Trump a reacționat de condolențe pentru familie și a cerut ca cei responsabili să fie trași la răspundere.