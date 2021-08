„Lucrarea mea este acolo unde trebuia să fie. Din prima săptămână de după susţinere. La Biblioteca Naţională. Ea poate fi consultată în fiecare zi şi a putut în ultimii 20 de ani să fie consultată. Am trimis la presă link, cota de catalog, am făcut publică lista tuturor lucrărilor ştiinţifice din anul 1988, când nici nu terminasem facultatea. Toate sunt... Dacă este, le şi scanez şi le pun la dispoziţie în format electronic. Acum nu ştiu câţi se vor pricepe la irigaţii cu ape uzate. Dar dacă este de interes, eu fac şi lucrul acesta. Am început-o în mileniul trecut teza de doctorat, chiar la începutul anilor \"90. Dacă aş fi ales acum o temă, aş fi ales, nu ştiu...", a spus ministrul la postul de televiziune Realitatea Plus.

Cîmpeanu a demisionat din Academia de Științe ale Securității Naționale (ASSN), înființată de fostul ministru de Interne Gabriel Oprea și fostul șef SRI George Maior, în care a fost membru titular. Decizia de demisiei a venit după o serie de contre între Cîmpeanu și fostul ministru al Educației Remus Pricopie, actual rector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și președinte al Academiei de Științe ale Securității Naționale.

Declarația vine în urma unor contre de mai multe luni de zile, pe diverse teme, între Cîmpeanu și Pricopie. Cele mai recente ieșiri publice ale lui Pricopie au fost două editoriale publicate pe Facebook și pe blogul său de pe adevarul.ro, intitulate „Golaniada Cîmpeanu”, respectiv „Golanul util în politică”. În „Golaniada Cîmpeanu”, Pricopie acuză eventuale probleme de integritate ale lui Cîmpeanu, fătă să prezinte dovezi în acest sens.

În decembrie 2020, când Sorin Cîmpeanu era pe liste pentru numirea ca ministru al Educației în proaspătul guvern Cîțu, un grup de organizații și mișcări ale societății civile, inclusiv Rezist și Corupția Ucide, au publicat o scrisoare deschisă în care cereau ca acesta să nu fie nominalizat fiindcă ar avea, printre altele, și probleme de integritate prin apartenența la Academia de Științe ale Securității Naționale (ASSN), înființată de fostul vicepremier și ministru de Interne Gabriel Oprea, împreună cu fostul șef al Serviciului Român de Informații (SRI) George Maior.