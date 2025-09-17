Predoiu avertizează că pericolul extern este permanent și că serviciile au tras semnale de alarmă de ani de zile. „România nu putea fi ocolită – și nu a fost – doar că aici terenul e mai fertil, iar vulnerabilitățile interne sunt mai mari, alimentate în primul rând de neîncrederea crescândă a cetățenilor în propriile autorități”, notează Silviu Predoiu.

Dar constatarea cea mai apăsată privește lipsa de garanții pentru viitor: „Dacă mâine am avea alegeri, putem garanta că nu va mai fi posibilă interferența externă? Răspunsul, din păcate, este evident: NU!”.

Predoiu atrage atenția că factorul determinant care a pervertit procesul electoral a fost chiar clasa politică aflată la putere.

„Dacă vrem să vorbim serios despre factorii care au distorsionat și pervertit procesul electoral, nu putem să ne prefacem că nu vedem acțiunile guvernului PSD-PNL sub înaltul patronaj al președintelui Iohannis. Iar aici nu mai vorbim despre Rusia, ci despre politicienii români, aflați chiar în fruntea statului”, scrie acesta.

Într-o serie de exemple punctuale, fostul șef SIE demontează argumentul că Moscova ar fi responsabilă de marile derapaje electorale: „Nu Kremlinul a decis comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare… Nu atacurile cibernetice i-au împins să devanseze alegerile prezidențiale și să modifice legea electorală peste noapte… Asta au făcut-o politicienii noștri.”