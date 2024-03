"Cu cât oamenii sunt mai bine informaţi, mai educaţi, cu atât cad mai greu pradă dezinformării, ştirilor false, propagandei care va exista, sunt sigur, în următoarele săptămâni şi luni de campanie electorală. E important să şi spunem oamenilor ce credem că se va întâmpla în viitor cu Uniunea Europeană. (...) Partidul Naţional Liberal este singurul partid care realmente a influenţat decizii în favoarea României în ultimii cinci ani, fiindcă temele europene ne-au fost importante, dar şi fiindcă am fost câştigătorii alegerilor europarlamentare de data trecută. În 2019, noi am câştigat alegerile europarlamentare în România. Ca atare, am mers cu o delegaţie numeroasă în Parlamentul European şi am mers în cel mai mare grup politic din Parlamentul European - Partidul Popular European", a afirmat Mureşan, la conferinţa "Mai puternici în Europa", organizată de PNL Sector 3, relatează Agerpres.



El a prezentat structura grupurilor din Parlamentul European şi s-a referit la pericolul extremismului, subliniind că există în Legislativul de la Strasbourg şi extremişti, dar aceştia sunt izolaţi şi nu reuşesc să influenţeze deciziile.



"Extremismul este periculos, acest pericol este real, dar nu cred că extremiştii vor fi mult mai puternici după alegerile europarlamentare în Parlamentul European, fiindcă oamenii încep să-şi dea seama că un vot dat extremiştilor, AUR, Şoşoacă, cum se numesc, mai ales la alegerile europarlamentare, este un vot pierdut. În Parlamentul European, deciziile se iau de către o majoritate proeuropeană, de oameni care cred în Uniunea Europeană, iar dacă mergi în Parlamentul European şi spui: nu cred în Uniunea Europeană, sunt şoşocel, sunt împotriva voastră, a tuturor, vreau să slăbesc UE, vreau să vă pun tuturor masa în cap, reuşeşti să ai voturile a cinci, şase ca tine, dar vei avea instantaneu împotriva ta 650 de europarlamentari, nu reuşeşti să te impui, eşti gălăgios, poate nepoliticos, dar rămâi izolat", a explicat Siegfried Mureşan.



Conform acestuia, alegerile europarlamentare sunt importante şi pentru a opri creşterea acestor forţe extremiste, antieuropene.



Mureşan s-a referit la avantajele reprezentării în Parlamentul European, menţionând că eurodeputaţii români devin automat "cărţi de vizită" ale ţării noastre şi contează dacă aceştia ştiu să vorbească limbi străine şi vor să facă ceva serios.



"Europarlamentarii devin reprezentanţii României la nivel european, ambasadori ai României şi trebuie să ne simţim bine cu ei ca ambasadori. De aceea, votul contează - pentru că ei devin cartea noastră de vizită", a explicat europarlamentarul liberal.



El a vorbit despre fondurile europene, menţionând că acestea "nu sunt primul şi unicul lucru pe care Uniunea Europeană" îl oferă României, dar sunt importante pentru oameni.



"De când România a aderat la Uniunea Europeană până astăzi, din 2007 până astăzi, România a plătit 30 de miliarde de euro în bugetul Uniunii Europene. În aceeaşi perioadă, România a absorbit, a atras 92 de miliarde de euro. Am plătit 30 miliarde, am absorbit 92 miliarde, am absorbit de trei ori mai multe fonduri decât am plătit, am absorbit cu 62 de miliarde în plus", a indicat Mureşan.



El s-a referit şi la războiul din Ucraina: "Federaţia Rusă pierde războiul din Ucraina. Nu şi-au atins obiectivele, chiar dacă vedem că într-o săptămână linia frontului se mişcă cu câţiva metri într-o parte, săptămâna cealaltă, în partea cealaltă. De la începutul războiului şi-au propus cucerirea Kiev-ului în trei zile, au eşuat, au invadat Crimeea acum 10 ani şi ocupă aproximativ 18% din suprafaţa Ucrainei. Deci, Rusia nu şi-a atins principalele obiective militare, Rusia nu a câştigat militar, pierde economic, pierde politic şi pierde moral".



Europarlamentarul român a adăugat că nimeni în Uniunea Europeană în ziua de astăzi nu mai este atras de modul de viaţă al Federaţiei Ruse, "bazat pe ură, dezbinare, sărăcie, şantaj, forţă, ameninţare", modelul european fiind bazat pe "libertate, democraţie, instituţii puternice, reguli, stat de drept, prosperitate".



El a menţionat şi crizele pe care le-a gestionat UE privind refugiaţii, pandemia de COVID-19.



"Imediat după ce a venit pandemia, Uniunea Europeană a decis să lanseze cel mai mare pachet de ajutor economic dat vreodată la nivel european, peste 750 de miliarde de euro, prin Mecanismul european de redresare şi rezilienţă, din care România primeşte aproximativ 28 de miliarde de euro, pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă", a transmis Siegfried Mureşan.