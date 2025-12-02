Cu puțin timp în urmă s-a încheiat ședința de Guvern, dar și briefing-ul de presă de la Palatul Victoria. Purtătoare de cuvânt a guvernului Ioana Dogioiu a anunțat că toate amendamentele au fost respinse în această ședință. Aceste amendamente au fost depuse de către Opoziție în Parlament, acolo unde ajunsese proiectul.

Din moment ce au fost respinse amendamentele, asta înseamnă că proiectul rămâne în aceeași formă în care a fost adoptat inițial de Guvern. Va ajunge din nou în Parlament, astăzi, iar la ora 15.00 premierul Ilie Bolojan va fi și el prezent să își asume răspunderea pentru a doua oară pe această reformă.