Șeful Casei de Pensii, pe făraș. Ce spune Orban

2019-11-18 14:46:58 Jupânu

Orban baci !...ești brașovean și daca mai treci pe acasa vino și pe la CJPBV. Colcaie a psd in mai toata structura. Începând cu a tot stiuitorul de dir.Pamparau (pampalau)și pâna la portarul instituției sunt miruiți de muma psd-ista. Un dosar depus acolo in 2013 rezolvat in doi ani . Grupele de incadrare 1 & 2 ne luate in calcul ,mârlanie totala la CJPBv. Sa auzim de bine ! poate scapam de acești parveniți .