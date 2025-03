"Macron nu o să mă sune să mă roage asta. Dar m-aș aștepta din partea domnului Trump să mă sune. Dar domnul Macron nu cred că o va face. Eu întotdeauna voi lua deciziile care sunt bune pentru România. În niciun caz nu voi fi păpușa vreunui lider, indiferent cât de musculos ar fi.

Eu cred că România are nevoie de un lider puternic, de un lider cu coloană vertebrală. E important caracterul pe care-l are viitorul președinte, buna-credință și dacă va fi să nu-i intimidabil de către cineva. Eu nu sunt. Eu am curaj să zic verde în față exact ce simt și nu voi fi - cum se zice în popor - o cârpă", a declarat Lasconi la un post de radio.