Au mai rămas câteva ore până când liderii politici se vor aduna în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Potrivit informațiilor noastre, în această întâlnire se va discuta despre înarmarea României, iar membrii CSAT trebuie să decidă mutarea unor fabrici de armament și muniție din subordonarea Ministerului Economiei la Ministerul Apărării Naționale. Ședința are loc la o zi distanță după ce președintele interimar, Ilie Bolojan, a avut o întâlnire crucială la Paris cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Jurnalistul Realitatea PLUS, Anastasia Mițchevici, ne explică pe larg ce subiecte vor fi abordate in cadrul sedintei.