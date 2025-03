"Ipocrizia pe mine ma deranjeaza. Sunt primul politician care a spus că aș vrea să fie domnul Bolojan premier. După chestia asta, în noaptea aia, PNL a avut ședință, erau agitați, jumătate din partid deja cumva simpatiza cu ideea de Bolojan.

Faptul că Ilie Bolojan este acum președinte interimar, într-un fel mi se datorează mie. Pentru că am vorbit despre el, pentru că cred în el. Apoi a fost pus pe liste la Senat, pentru că, nu-i așa, are credibilitate, apoi cu această coaliție a ajuns președintele Senatului, am făcut și presiuni și pentru a pleca Iohannis acasă și acum este președinte interimar", a declarat Lasconi la un post de radio.