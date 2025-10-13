Cel mai dur apel vine din partea primarului liberal din Cavnic. Acesta i-a cerut premierului Ilie Bolojan să plece acasă, spunând că "urăște primarii", dar și că a demonstrat prin măsurile pe care vrea să le impună că "nu iubește România". De asemena, spune primarul din Cavnic, că ar fi primit amenințări din partea premierului Bolojan.

Un alt primar revoltat este și Mario De Mezzo. Acesta a lansat și el un apel către premier, în care îi cere să ia mai repede o decizie în privința reformei din administrație.

Primarul Slatinei spunea că "mai rău decât o decizie proastă este să nu avem o decizie" și îi cere lui Ilie Bolojan să vină cu o reformă finală a acestui proiect, însă una care să fie discutată inclusiv cu aleșii locali.

Pe această parte de comunicare vine cu reproșuri și liderul social-democrat Sorin Grindeanu. Acesta a transmis că deciziile nu trebuie luate prin "accente autoritare impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor din Coaliție".

Acestea sunt doar câteva dintre reproșurile pe care le-am văzut în ultimele zile, în condițiile în care de mai bine de două luni se încearcă să se ajungă la o formă finală a acestui proiect. Astăzi ar fi trebuit să avem ședința decisivă pe această temă. Din informațiile Realitatea PLUS, cel mai probabil va fi amânată această ședință pentru zilele viitoare.