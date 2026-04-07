„În fiecare zi, de trei ori pe zi, Ministerul Apărării face analize la milimetru cu ce se întâmplă acolo. Analizele pe care noi le facem sunt dublate, sunt triplate de analizele pe care le fac și alte țări, pentru a ne asigura că nu cumva noi să luăm în calcul niște lucruri care sunt irelevante, poate, având în vedere conflictul de acolo.

Într-un procent aproape complet, analizele noastre se suprapun cu analizele făcute de alți parteneri NATO. Niciunul dintre indicatorii acestor analize nu arată o creștere a riscului la securitate, la adresa securității naționale a României.

Armata Română are două divizii de scafandri foarte profesioniști, de mare adâncime, care bănuiasc că ar putea avea ceva de făcut acolo post-conflict. Are ofițeri de Stat Major care au coordonat astfel de activități oarecum, dacă vreți, similare, dacă nu identice. Are vânători de mine, are un serviciu secret al Armatei foarte conectat la nivel internațional și, de multe ori, informația face diferența.

Lucrurile astea se înscriu în șirul de potențiale metode care ar putea fi utilizate acolo. România nu mai stă deoparte”, a declarat Miruță.