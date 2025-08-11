"Ati vazut, ma, ce presedinte avem, ma? Cum s-a dus el in vizita privata la prietena lui, Maia Sandu, in Republica MoldovaM la Festivalul lupilor? E fiert pe festivalul asta, ce vorbesti? El daca nu se ducea la festivalul asta innebunea. Visul lui a fost intotdeauna sa ajunga la Fstivalul lupilor din Republica Moldova.

De fapt, Nicusor achita nota de plata ca, na, trebuie sa se achite. Cine l-a facut pe el, vorba aia, presedinte? Sistemul si Maia Sandu. Adica sistemul largit si de dincolo de granitele Romaniei. I-a dat Maia Sandu la voturi. Pai cum sa nu mearga el acum cand Maia, saracuta, mai are un pic si o da in bot acum, la alegeri?", a transmis Robert Turcescu intr-un video publicat pe TikTok.