Jurnalistul a explicat că bugetul a fost calculat în funcție de tarifele vechi, iar, pentru fiecare zi care trece, se strâng tot mai mulți bani în plus.

Robert Turcescu: „Cu fiecare zi ce trece, Guvernul încasează mai mult!”

„Omul se duce la pompă, vede că a trecut motorina de 10 lei, se apropie de 11 lei, benzina se apropie de 10 lei, în anumite sortimente, am văzut ieri, astea mai sofisticate, a trecut și benzina de 10 lei.

Și premierul României, șeful Guvernului României, iese într-o zi de luni, la început de săptămână, anunță că iese la televiziune, toată lumea se pregătește, să audă care sunt măsurile pentru a stopa această escaladare a prețului la carburanți? Și ne spune că nu are nicio soluție.

Încă o dată, acest guvern bagă mâna în buzunarul nostru al tuturor, prin menținerea, pe o perioadă cât mai lungă, o zi în plus, dacă mențin această creștere a prețului carburanților la pompă.

Guvernul se îndestulează cu fiecare zi care trece în bugetul de stat intră mai mulți bani.

Să zicem că bugetul a fost calculat la un 8 lei, 9 lei litru de motorină.

Astăzi, când litru de motorină se apropie de 11 lei, toți banii ăia intră la buget pe plus. Sunt acolo pe plus.

Și Bolojan zice, mamă, ce bine, am încasat mai mulți bani.”, a zis jurnalistul Robert Turcescu.