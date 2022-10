”Am fost sesizat asupra unor alte cheltuieli uriașe și nejustificate ale companiei de stat Transelectrica SA, în fruntea căreia se află directorul general Constantin-Cătălin Nadolu, numit această funcție de un an și cîteva luni (în 25 iunie 2021), cunoscut drept un apropiat, un promovat și un protejat al fostului premier liberal Florin Vasile Câțu, a carui singură experientă managerială de o viață a fost cea contabil la Palatul Copiilor din Râmnicu Vâlcea, post în care a fost uns grație tatălui său, Mircea Nadolu, fost subprefect și prefect PNL al județului Vâlcea (și amic profund îndatorat al fostului prim-ministru Câțu, pe ai cărui părinți i-a ajutat să dobândească, fără drept, 75 de hectare de pădure în stațiunea montană Voineasa). Sub conducerea executivă a lui Nadolu junior, profitul Transelectrica s-a înjumătățit în primul semestru al acestui an comparativ cu primul semestru al anului trecut”, afirmă deputatul PSD Daniel Ghiță, citat de inpolitics.ro.

”Într-un asemenea context, printr-un anunț postat recent pe SEAP, Transelectrica a anunțat achiziționarea prin licitație a 41 de autovehicule noi atât de teren cât și de oraș, cu suma totală de 4.068.214 lei, care echivalează cu circa 815.000 de euro, rezultând că prețul mediu al unui autoturism este în jur de 20.000 de euro. Mai este de semnalat faptul că, în procedura de licitație, sunt implicate 28 de persoane cu funcții de decizie în cadrul Transelectrica, ceea ce înseamnă că un decident se ocupă de achiziționarea a cel puțin unui autovehicul”, mai acuză Ghiță, care solicită explicații oficiale de la premierul Ciucă și de la miniștrii Economiei și Energiei.