Reacția PSD după ce PNL și USR au criticat miniștrii lui Tomac. Budăi arată trecutul tehnocraților: „Voi le-ați semnat CV-urile”

Sursă: Realitatea.net

Deputatul PSD Marius Budăi a criticat dur pozițiile exprimate de PNL și USR în legătură cu lista de miniștri vehiculată pentru viitorul Guvern condus de premierul desemnat Eugen Tomac. Social-democratul susține că acuzațiile potrivit cărora tehnocrații propuși ar fi fost impuși de PSD nu au fundament și reprezintă doar o încercare de justificare a refuzului de a susține noul Executiv.

Budăi afirmă că multe dintre numele vehiculate pentru viitorul cabinet au avut de-a lungul timpului funcții în guverne susținute de PNL, PDL, PMP sau în Executivul condus de Dacian Cioloș. În opinia sa, liberalii și reprezentanții USR încearcă să blocheze formarea unui nou guvern în timp ce actualele ministere continuă să fie conduse de interimari.

Budăi: Acuzațiile la adresa PSD sunt nefondate

Social-democratul susține că este incorect ca PSD să fie asociat cu propunerile de miniștri vehiculate în această perioadă. El afirmă că o analiză a parcursului profesional și politic al persoanelor menționate arată că multe dintre acestea au colaborat în trecut cu administrații și guverne de dreapta.

„N-am văzut ipocrizie mai mare decât ceea ce văd în aceste zile la PNL și USR, care insinuează că tehnocrații propuși de premierul desemnat ar fi fost impuși de PSD. Este chiar penibil ca cele două partide să vină cu astfel de justificări pentru faptul că blochează instalarea unui nou guvern, doar ca să-și poată face ei de cap cât mai mult în ministerele pe care le conduc cu interimate expirate și pe care, în ultimele săptămâni, le-au umplut cu tot felul de sinecuriști de partid. Chiar nu vă este rușine, stimați PNL-iști și USR-iști?!

Păi dacă ne uităm la „afinitățile politice” ale tehnocraților propuși, cabinetul premierului desemnat Eugen Tomac pare mai degrabă o încrucișare dintre PNL-PDL-PMP, cu foștii tehnocrați USR-iști-Cioloșiști. Chiar nu vă este jenă să susțineți că ar fi fost impuși de PSD?!”

Exemplele invocate de deputatul PSD

În postarea sa, Marius Budăi enumeră mai multe persoane despre care spune că au ocupat funcții în guverne liberale, în administrații apropiate de PDL sau în executivul condus de Dacian Cioloș. El folosește aceste exemple pentru a susține că acuzațiile lansate la adresa PSD nu se susțin.

„- doamna DIANA MORAR vehiculată pentru Ministerul Muncii, a fost parlamentar PNL, dar și secretar de stat la Ministerul Justiției, în guvernele liberale. “Omul PSD”, evident!;

doamna LAVINIA NICULESCU, alternativă la Ministerul Muncii, fostă secretar de stat la Economie și actual secretar general al ANFP, a fost menținută și promovată în guvernele liberale, inclusiv cu semnătura lui Florin Cîțu. “Pesedistă” get-beget, ce să mai.;

⁠doamna Corina Popescu, propusă la Energie, a fost secretar de stat în Ministerul Energiei în Guvernul Cioloș. Alt om al “influenței roșii”.;

domnul Bogdan Drăgoi vehiculat pentru Finanțe a fost membru al Guvernului PDL, Răzvan Ungureanu. “Omul impus de PSD” ulterior a devenit consilierul prezidențial al lui Traian Băsescu, fiind totodată prieten de familie cu fostul lider PDL Adriean Videanu - probabil PSD-iști și ei, după noua logică a PNL și USR.;

domnul Adrian Papahagi, propus la Cultură: membru marcant al PDL, a candidat pe listele ARD (PDL) și membru fondator al PMP. Un alt „baron pesedist” cu care PNL și USR ne-au obișnuit să ne sperie.”

„Cetățenii așteaptă un guvern”

În partea finală a mesajului, deputatul PSD continuă lista exemplelor și afirmă că discuțiile despre afilierea politică a viitorilor miniștri nu fac decât să întârzie instalarea unui nou Executiv. Acesta susține că principala preocupare ar trebui să fie formarea unui guvern și nu disputele politice dintre partide.

„- domnul Sorin Costreie, propus la Educație, a fost consilier pe probleme de educație la trei premieri PNL: Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă. Trei premieri, un singur om - al PSD-ului, bineînțeles.;

domnul Mihnea Motoc propus la Apărare, a fost ministru cu același portofoliu în Guvernul Cioloș. Tehnocratul tehnocraților, “infiltrat” acum de PSD.;

domnul Ionuț Mașala, propus la Transporturi, a fost director economic în CNAIR și în perioada Guvernului Orban, cu PNL-istul Lucian Bode la conducerea Ministerului Transporturilor. “Clasic PSD”.;

domnul DORU DULCEAȚĂ, propus la Mediu, a colaborat foarte bine ca secretar general adjunct la Ministerul Mediului atât cu ministrul UDMR Tanczos Barna, cât și cu ministrul PNL Mircea Fechet. “Dublu infiltrat”.;

domnul RADU BURNETE, propus la Economie, a criticat virulent PSD din postura de lider al confederației patronale Concordia. Dar este clar, este și el “omul PSD”.

Felicitări pentru descoperire, stimați colegi!

Între timp, noi, cetățenii, așteptăm un guvern. Voi vă certați pe CV-uri pe care tot voi le-ați semnat.”