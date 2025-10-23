„Hotărârea de Guvern va cuprinde opțiunea ca primăria să reconstruiască imobilul printr-un program nou realizat de Primăria Capitalei — Program de Reconstrucție în caz de Calamități, în caz de asemenea tragedii care afectează o întreagă comunitate”, a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei

Acesta a precizat că proiectul trebuie aprobat de către Guvern și că se fac pași concreți pentru implementare.

„Așteptăm, în perioada următoare, ca Guvernul României să aprobe această hotărâre, care astăzi este în dezbatere publică. Echipele de la Primăria Capitalei au fost și ieri la Ministerul Dezvoltării pentru a finaliza. Vom trece cu bine peste acest eveniment, vom reda oamenilor un acoperiș peste capete.”

Reprezentanții Primăriei au subliniat că locatarii afectați vor fi recunoscuți ca proprietari în noul imobil.

„Pe programul pe care l-am propus, pe care ministrul îl va introduce în forma finală a Hotărârii de Guvern, vor fi proprietari. Nu va fi nimeni lăsat pe dinafară.”

În paralel cu demersurile administrative, autoritățile au anunțat măsuri urgente pentru cazarea temporară a familiilor afectate.

„Se vor reloca începând de mâine în alte hoteluri”, a mai transmis Bujduveanu.