„PNL, prin vocea lui Florin Cîțu, l-a propus pe generalul Ciucă, iar partidul a ales în unanimitate. Eu l-am apărat când era sub asediul diferitelor partide. El este un om care, prin haina militară și comportamentul său ofera încredere. E un moment excepțional, care avea nevoie de o astfel de numire.

„Florin Cîțu a înțeles că nu poate aduna majoritate parlamentară”

Florin Cîțu a înțeles că nu poate aduna majoritate parlamentară și că Nicolae Ciucă va reuși să adune voturile necesare în Parlament. Generalul Ciucă sunt convins că va guverna eficient și se va asigura că se acționează deloc pripit pe timp de criză. Am ajuns la aproape 500 de morți pe zi din cauza Covid-19, avem o criză energetică. Am avut câteva măsuri pe care le susținem și în continuare și trebuie să implementăm PNRR. Mi-ar plăcea să voteze și parlamentarii de la USR acest guvern. USR, dacă sunt responsabili, ne vor vota, pentru că România are nevoie de un guvern valid, nu amputat. Am căzut de acord, la PNL, să nu acceptaăm reintrarea în guvern a celor de la USR, pentru că au avut un comportament care a dus la criză.

„Generalul Ciucă este un patriot redutabil și un creștin practicant”

Am decis ca PNL să meargă înainte cu un guvern bicolor, în care noi avem 83% din miniștri și 17% miniștri UDMR. Acest guvern poate fi votat în Parlament de tot cei care vor binele țării. Sunt convins că vom avea voturi adunate de la toți parlamentarii responsabili, nu doar de la cei ai noștri. Are două mari simboluri generalul Ciucă. Este vorba de drapel, e un patriot redutabil și e și un creștin practicant. Pentru mulți din zona tradiționalistă a PNL este un plus”, a declarat Rareș Bogdan în emisiunea LEGILE PUTERII.