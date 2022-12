Rareș Bogdan spune că România va adera la spațiul de liberă circulație înaintea Bulgariei, pentru că suntem mai pregătiți. Mai mult decât atât, Rareș Bogdan susține că boicotul nu este doar o minune de trei zile și are mari efecte, iar acesta și-a anulat deja vacanța în Austria pentru că spune: „Doar nu sunt prost să dau bani celor care m-au umilit.”

"De obicei, minunile țineau trei zile la români, iată că se poate ca o minune să țină în România și mai mult. Iar România reacționează pentru că nedreptatea a fost cruntă", a spus Rareș Bogdan.

"Am fost de zeci și sute de ori în Austria, de la noi ajungeam mai usor la Viena decat la Bucuresti cu masina. Singurul lucru pe care l-am făcut: aveam două weekenduri si o vacanta in Austria inclusiv Revelionul, acu le am anulat. Acuma, daca m-au umilit, n-o sa dau si bani celor care m-au umilit, că nu-s prost", a mai spus Rareș Bogdan.

"Niciodata Romania nu a avut mai multe sanse ca acum. Vin si acum si spun ca, in 2023, e obligatoriu ca noi sa accedem in Schengen. Pentru romani, ramane o nedreptate de neinteles pe baza unor calcule meschine elecotrale arunte din partea puterii politice de la Viena si acest lucru nu va fi uitat de romani. Pentru mine, inca e o mare mare amaraciune. Niciodata Bulgaria nu poate intra inaintea Romaniei pentru ca Romania, din punct de vedere al securizarii frontierelor e cu mult inaintea Bulgariei. Noi avem o stabilitate politica reala in Romania. Problema crimei organizate nu exista, din fericire", a concluzionat Rareș Bogdan.