Oboseala și indiferența ne vor costa liniștea noastră și a copiilor români. Acum 2 ani, copilașii ucraineni au fost luați de mânuță, urcați în spate alături de pisică și mașinuța preferată, păpușa și ursuleții de pluș și nevoiți să plece din leagănul lor pentru patrii de împrumut. Câtă deznădejde, câtă suferință și câte lacrimi au curs pentru tații lor uciși la datorie noi nu putem decât să bănuim. 7 milioane de ucraineni au trecut deja prin România. Poporul nostru, românii, nu ezită să sară în ajutor, căci cunoaștem prea bine propriile suferințe”, afirmă Rareș Bogdan.

El arată că orice slăbiciune, orice șovăială în a ajuta Ucraina să câștige războiul ne poate costa foarte mult și că Europa trebuie să fie mai unită decât oricând.

„Dacă Ucraina cade, urmează Moldova. Imaginați-vă o graniță cu Putin, nave rusești la Sulina etc. În nemernicia asta, Kremlinul nu poate fi crezut nicio secundă că are intenții bune! Dacă Ucraina cade, să ne ferească Dumnezeu! Orice ezitare este interpretată de agresor drept dezbinare. Europa trebuie să fie mai unită ca oricând. Știți de ce? Am multe argumente, dar gândiți-vă doar la unul: Mii de copii ucraineni au fost răpiți pentru a fi transformați în soldați ai lui Putin. Imaginați-vă că sunt ai noștri…… Dacă Ukraina cade, Moldova este în pericol mortal iar România si Polonia, plus Țările Baltice vor fi sub o uriașă presiune. Nu ignorați nimic, 650 de km este lungimea totală a graniței cu Ukraina! Nu trăim doar în Andaluzia, Algarve , Glasgow sau in Brighton, trăim la Tulcea, Galați, Brăila, Botoșani, Suceava, Satu Mare, Maramureș, Iași, Bistrița-Nasaud, Vaslui sau Constanța”, a declarat Rareș Bogdan.