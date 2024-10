"Romania are nevoie de reforme profunde. Sunt lucruri care au functionat, nimeni nu spune ca toate lucrurile au mers foarte prost in ultimii 3 ani", a spus Rares Bogdan, intr-o interventie la Realitatea PLUS. Pentru PNL, alianta cu PSD a fost "o pierdere", spune europarlamentarul.

Intrebat daca poate continua coalitia dupa alegeri, acesta a replicat: "Nu. Lucrurile sunt clare. Sunt lucruri care au functionat si sunt prea multe lucruri... Cand am facut aceasta alianta generata de o instabilitate crescuta, nu mai puteam face artimetic o majoritate constituita stabila, aveam un razboi care incepea la granita si nu stiam cum evolueaza, in momentul respectiv, dar cu toate astea, Romania avea nevoie de o guvernare stabila. Era criza energetica, era criza post-covid. Romania trebuia sa aiba stabilitate."

"Este foarte clar ca Nicolae Ciuca, datorita fortei pe care o are partidul si a calitatilor de lider, are studiile facute la timp, faptul ca este un om cu meserie, e un om echilibrat, rational, care stie chestiuni legate de relatiile internationale, acest partid, cand se mobilizaeaza, este imposibil sa nu duca inspre Ciuca intre 1,7 si 1,9 milioane de voturi. Asa ca noi vom fi in turul 2, unde vom scoate un scor in jurul a 25%.

In acesti 3 ani, cu lucruri bune care s-au intamplat, este clar ca nu a existat o viziune curajoasa pe reforma reala. Statul este inca foarte gras", a mai spus Rares Bogdan.

Intrebat daca exclude orice alianta cu PSD dupa alegeri, prim-vicepresedintele PNL a replicat: "Va spun ca, pentru PNL, alianta cu PSD a creat o problema de perceptie la nivel national in tara, si mai ales in diaspora. Pentru PNL, important e sa poata constitui o alianta de dreapta. Personal, nu voi sustine o alianta cu cei care sunt incapabili sa gandesca reformist."

"Este imposibil ca George Simion sa intre in turul 2. De ce? Simion nu are o meserie clara, are orientare pro-estica, Simion nu a condus nimic. Nu reprezinta un lider de substanta, ci un lider care asumat are alta orientare la nivel geopolitic. E un om care nu a condus in viata lui nici macar un chiosc. Nu are nicio sansa sa intre in jurul 2", a mai spus Rares Bogdan.