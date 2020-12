Rareș Bogdan: „Cred că putem avea un Guvern nou până la Craciun”

Rareș Bogdan: „Romanii poarta negocierile, pentru ca romanii au realizat aceasta configuratie a Parlamentului. Nu vrem sa ii dezamagim. Discutam pe programe. Coalitia este clara PNL, UDMR, USR-PLUS. Am inteles ca PMP nu a intrat in parlament. Avem o majoritate confortabila cu sprijinul celor de la minoritati. (…) Speram ca cei de USR-PLUS sa ne accepte cat mai mult din programul nostru de rezilienta. (…) Nu am discutat despre ministere. Prim-ministrul va trebui sa aiba cateva ministere fara de care nu-si va putea pune programele in aplicare: Justitie, Finante, Fonduri Europene, Interne. Nu am facut o lista cu ministerele pe care PNL nu le cedeaza. (…) Cred ca putem avea un Guvern nou pana la Craciun, cel tarziu pana la Anul Nou. (…) Dupa-amiaza avem o intalnire la care vor participa si Emil Boc si Gheorghe Flutur. Nu discutam cu PSD, PSD este izolat pe scena politica. Presedintele va alege premierul din propunerile facute de Partidul National Liberal. (…) Am o parere foarte buna despre Nicolae Ciuca. (…) PNL are un cuvant greu de spus atat in desemnarea premierului, cat si a ministrilor. Cuvantul decisive in desemnarea premierului il are presedintele Iohannis, asa cum e si normal.”