Rareș Bogdan a decis în ce context va candida la Primăria Capitalei

Liberalul a precizat că nu crede că Nicuşor Dan va fi candidatul USR, pentru că este mai greu de controlat. În termen de 20 de zile ar urma să se ia o decizie finală în privinţa lui Nicuşor Dan. Dacă negocierile eşuează, Rareş Bogdan afirmă că este dispus să candideze.

Pe 12 februarie, Bogdan a susținut că nu exclude posibilitatea de a candida pentru postul de Primar general al Capitalei.

„Dacă în sondajele de opinie candidaţii sondaţi care şi-au exprimat dorinţa de a candida nu stau suficient de bine încât să aibă şansa să o bată pe doamna Firea nu voi intra în luptă. Dacă lucrurile nu stau cum trebuie pentru ceilalţi candidaţi şi dacă cumva eu stau mai bine decât ceilalţi, mult mai bine, nu cu două, trei, cinci procente, că în campanie pot să crească şi ceilalţi, dacă eu stau cu 15 procente peste ceilalţi, şi am o şansă s-o bat pe Firea şi nu există un alt candidat în PNL care să poată s-o bată pe Firea, să nu credeţi că stau pe margine şi mă uit cum partidul meu pierde alegerile la Bucureşti”, a spus Rareș Bogdan.