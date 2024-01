Într-o intervenție la Realitatea Plus, Rareș Bogdan a dezvăluit povestea din spatele filmării. "Abia am aterizat de la Bruxelles și fiul meu m-a sunat să mă întrebe dacă putem face focul, ca să prăjim niște slănină. I-am spus că da și imediat ce am ajuns acasă, mi-am dat jos costumul și m-am apucat să sparg lemne, să prăjim untură, cum spunem noi, pe niște țepușe.

Nu e nimic deosebit, eu sunt obișnuit așa de la bunicii mei, si acum dacă nu mănânc slănină de 2-3 ori pe săptămână parcă nu mă simt bine", a declarat liderul PNL.