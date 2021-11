Măsuri de guvernare PSD

Creșteri de venituri

- pensii mai mari cu 11%, de la 1 decembrie

- indemnizația socială minimă - 1.000 lei/ lună

- alocații pentru copii mai mari cu 40%, de la 1 decembrie 2021

- salariul minim (studii generale) - 2.550 lei, de la 1 ianuarie 2022

- salariul minim (studii superioare) - 2.600 lei, de la 1 ianuarie 2022

salariul minim (studii generale) - 2.740 lei, de la 1 iulie 2022

salariul minim (studii superioare) - 3.000 lei, de la 1 iulie 2022



Sprijin profesional

- Vouchere: 100.000 euro/ campanie, pentru realizarea reconversiei profesionale

- Sprijin: 2.500 lei/ lună angajatorilor care încadrează ucenici/ stagiari

- Voucher: 1.000 lei pentru profesori și învățători, pentru achiziționarea de echipamente IT

Energie

- plafonarea prețurilor la energie electrică, gaze, lemne de foc, combustibili

- compensarea facturilor la energie electrică și gaz

- asigurarea subvenției la gigacalorie

Sprijin pentru cultură

- indemnizație lunară pentru artiștii independenți: 50% din media lunară a venitului personal realizat în 2019

- compensarea cheltuielilor instituțiilor de cultură

Alte măsuri

- granturi: 1.500 euro/ 1.000 mp minimum pentru producția de legume

- ajutor de stat pentru retehnologizarea companiilor locale: 500 milioane lei/ an

- pachet minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural: 3 miliarde euro/ an

- modernizarea a 31 de stațiuni balneare: 1 miliard euro/ 10 ani

- tichete de vacanță: 2.000 lei/ an/ angajat

- bilete de tratement gratuite pentru pensionarii cu pensie minimă