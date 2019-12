PSD Cluj, ironie grosolană la adresa lui Orban! Ce a trimis filiala condusă de Alexa, prin curier, premierului

,, Propunerea de intrajutorare a venit din partea domnului Marinel Bagacean, pensionar, membru vechi al PSD Cluj, care ne-a atras atentia ca nu putem sta nepasatori in fata problemelor de viata ale unui om nacajit cum e domnul Ludovic Orban care, dovedind un spirit de sacrificiu enorm, din putinul pe care il avea, a donat la partid in campanie si 17000 de lei, adica jumatate din venituri, traind in post si smerenie tot anul.

Speram sa ii ajunga cele trimise pana cand isi va lua leafa de premier, daca e nevoie, mai trimitem si sarmale, sosoni si chiloti dinamo, ca sa treaca cu bine domnul premier aceasta iarna si sa faca cat mai repede bugetul\"\", scrie PSD Cluj pe Facebook. Mesajul este semnat de Liviu Alexa, președintele PSD Cluj. În urmă cu doi ani, când nu făcea politică, șeful PSD Cluj, Liviu Alexa, apărea într-o înregistrare video în care bea spirt trecut prin pâine și se adresează locatarilor din blocurile din apropiere cu apelativul „săracilor” sau „sărakilor”.